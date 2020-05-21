Washington Post: Зеленський знову в пастці політичних конфліктів в США

Президент України Володимир Зеленський закликав правоохоронні органи своєї країни розслідувати витік записів приватних телефонних розмов віце- президента США Джо Байдена з тогочасним українським лідером Петром Порошенком.

За його словами, ці матеріали можуть "сприйматися й кваліфікуватися як зрада".

Виступаючи на прес-конференції в Маріїнському парку в Києві з нагоди першої річниці свого президенства, Зеленський знову занурився в політику США. І це сталося всього через 8 місяців після того, як його телефонна розмова з президентом Дональдом Трампом стала причиною для початку справи про імпічмент у Вашингтоні. Про це пише Washington Post.

Записи, які вперше були оприлюднені у вівторок, не розкривають нічого нового про роль Байдена у відставці українського Генпрокурора чотири роки тому. Але коментарі Зеленського могли переслідувати ціль задобрити Трампа, дискредитувати політичного опонента Порошенка і перевести увагу на слідчих одним махом.

"Щодо Порошенка і Байдена, так, я чув про це і прокоментую. Думаю, це не останній доказ, який українці побачать. Прокурори, правоохоронні органи повинні відреагувати. Генеральний прокурор України зареєструвала кримінальне провадження на запит депутата Андрія Деркача вчора. Вони будуть розслідувати", - сказав Зеленський.

За кілька годин до прес-конференції президента України New York Times опублікував його статтю. В ній Зеленський писав, що "історія з імпічментом не була для мене комфортною".

"Вона відвернула американську й міжнародну увагу від найважливіших для України проблем і перетворила нашу країну на історію про президента Трампа", - писав Зеленський.

"Аудіо записи Байдена і Порошенка, швидше за все, будуть мати такий же ефект", - вважає Washington Post.

Генеральна прокуратура України у середу оголосила, що відкрила розслідування про державну зразу і зловживання владою на підставі звинувачень Деркача про те, що його записи викривають вплив Байдена на Порошенка. Член партії "Слуга народу" Олександр Качура сказав, що збирається створити "тимчасову слідчу комісію" в парламенті, щоб перевірити твердження Деркача.

Записи показали, що Байден прив'язав боргові гарантії для України в 2015 році до відставки Генпрокурора Віктора Шокіна, про що він говорив раніше публічно. Але Деркач - незалежний депутат Верховної Ради, який раніше був членом проросійської фракції й мав у минулому зв'язки з російською розвідкою, використав нові записи, щоб висунути низку звинувачень. Хоча записи ці звинувачення не підтверджують.

Особистий адвокат Трампа Руді Джуліані зустрічався з Деркачем в грудні під час поїздки в Київ. Опубліковані записи не доводять давні звинувачення з боку Джуліані про те, що Байден добивався звільнення Шокіна лише для того, щоб допомогти своєму сину Гантеру, який працював на українську фірму Burisma. В жодному з епізодів записів Байден не згадує ані про свого сина, ані про газову компанію.

За інформацією агентства УНІАН.