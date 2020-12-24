За отруєння Навального відповідальна ФБС Росії, - Держдепартамент США

Держдепартамент США звинуватив у отруєнні російського опозиціонера Олексія Навального Федеральну службу безпеки РФ (ФСБ)

Про це заявили в американському дипломатичному відомстві у відповідь на запит The Hill, передає Depo.ua.

"США вважають, що співробітники російської Федеральної служби безпеки використовували нервово-паралітичний агент "Новічок", щоб отруїти пана Навального. У отруєння пана Навального немає жодного правдоподібного пояснення, крім участі в ньому і відповідальності за нього російського уряду", - заявив представник Держдепартаменту США.

У відомстві наголосили, що Вашингтон "повністю впевнений" у висновках Організації по забороні хімічної зброї про те, що токсичні речовини, виявлені в аналізах Олексія Навального, пов'язані з отрутою з групи "Новічок".

"Звичайно, президент Путін і російський уряд хотіли б, щоб ми повірили в протилежне. Росія висунула безліч, часто суперечливих, теорій змови. Внесімо ясність: конспірологічні теорії такого роду - не більше ніж спосіб відвернути увагу від серйозних питань, поставлених російському уряду, на які йому ще належить відповісти", - зазначили у Держдепі.

Нагадаємо, раніше Bellingcat та The Insider у співпраці з Der Spiegel і CNN оприлюднили розслідування, яке свідчить, що до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального речовиною "Новічок" в аеропорту Томська причетна Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії.