Запуск Crew Dragon на МКС прошел успешно

30 травня з мису Канаверал вперше здійснено пілотований запуск корабля Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска.

Астронавти Дуглас Херлі і Боб Бенкен в рамках місії Crew Demo-2 повинні провести випробування корабля перед здачею його в експлуатацію для регулярної доставки екіпажів на Міжнародну космічну станцію. Вони досягнуть МКС-31 травня о 17:29 за київським часом, а на 19:45 заплановано відкриття люка між МКС і Crew Dragon.

Нагадаємо, 27 травня компанія SpaceX Ілона Маска скасувала свою місію по відправці астронавтів на Міжнародну космічну станцію через несприятливу погоду на траєкторії польоту. Раніше Ілон Маск показав симуляцію першого пілотованого польоту Crew Dragon.

Перший пілотований політ Crew Dragon планувався ще у лютому 2020 року з мису Канаверал. Однак через додаткові перевірки запуск затягнеться на кілька місяців. У SpaceX пошкодили капсулу для екіпажу під час випробування парашутної системи Crew Dragon.

Один з парашутів під час тесту спеціально "не розкрився", і три інших не змогли в потрібному ступені сповільнити падіння капсули для екіпажу. До цього капсула космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX була зруйнована при невдалих випробуваннях двигунів 20 квітня.