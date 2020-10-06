Заступник держсекретаря США прокоментував вплив виборів президента на стратегію щодо України

Стратегія США щодо України, найімовірніше, залишиться незмінною, незалежно від результатів президентських виборів у США. Про це заявив Стівен Біґан, заступник держсекретаря США, виступаючи під час онлайн-форуму "Ялтинська європейська стратегія YES", організованого фондом Пінчука. "В плані стратегій, вважаю, вони залишаться незмінними", - заявив посадовець. У розмові з письменницею Енн Еплбаум Біґан висловив жаль із приводу політизації питання американсько-українських відносин останнім часом.

Біґан високо відгукнувся про політику США щодо України. "Ми пишаємося нашими діями в Україні", - заявив посадовець. Він нагадав, що США виділили на 2 мільярди доларів безпекової допомоги Україні, включаючи летальну зброю: "Ця адміністрація потужно підтримує посилення професійності українських Збройних сил, розбудову їхньої спроможності. Беззаперечно, українські Збройні сили набагато ефективніші, ніж шість років тому".

Важливим фактором посилення двосторонньої співпраці стане затвердження посла США до України. Біґан зауважив, що кандидатура Кіта Дейтона проходить завершальні стадії погодження в американському Сенаті, і висловив сподівання, що Дейтон прибуде до України як посол уже до кінця цього місяця.

Місяць тому Біґан здійснив візит до України, що включав подорож до Кривого Рогу, а також перемови з українським президентом Володимиром Зеленським. "Після цього візиту я залишаюсь оптимістично налаштованим щодо майбутнього України", - наголосив американський дипломат.

Відповідаючи на питання про припинення конфлікту на території України, посадовець висловив міркування про те, що "нормандська група" і "Мінськ-2" все ще не втрачають актуальності: "Хоча ці інструменти і недосконалі, але варто знайти, як їх використати з залученням США і підтримкою США".

Біґан висловився на підтримку припинення вогню в Україні, завдяки чому "помирає менше молодих військових, ніж протягом цих шести років". Він також наголосив на підтримці США реформ в Україні, важливості продовження зусиль для подолання корупції, а також на тому, що економічні санкції проти Росії залишаються в силі.

За матеріалами Голос Америки, Радіо Свобода