Жертвами стрельбы в столице Австрии стали два человека, 15 раненых

В Вене неизвестные устроили стрельбу, в результате чего ранения получили 15 человек.

Жертвами стрельбы в столице Австрии стали два человека. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил мэр Вены Михаэль Людвиг в эфире телеканала ORF-2.

"После убитого мужчины еще одна женщина умерла от полученного ранения", - информировал градоначальник.

Напомним, в австрийской столице накануне неизвестные устроили стрельбу, в результате чего ранения получили 15 человек, в том числе полицейский. По словам канцлера страны Себастьяна Курца, силовики ликвидировали одного нападавшего.

В городе продолжается антитеррористическая операция, в связи с чем жителей призвали не покидать свои дома.