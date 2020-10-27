Жириновський про Тихановську: Повісити в центрі Мінська, щоб усі бачили

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський у програмі "60 минут" на телеканалі "Россия 1" 22 жовтня заявив, що все те, до чого закликає лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, - "у чистому вигляді склад злочину".

За його словами, якщо виконати всі її заклики: страйки і зупинення промисловості, заворушення на вулиці тощо - країна впаде. Жириновський зазначив, що так чинять революціонери.

Лідер ЛДПР заявив, що в Литву потрібно "скерувати загін спецпризначення", щоб "викрасти" Тихановську з готелю, повернути на батьківщину, вчинити над нею суд і "повісити в центрі Мінська, щоб усі бачили".

"Як [голова Ради міністрів Російської імперії Петро] Столипін вішав. Якби не вішав, не було б країни вже 1907 року", - підкреслив Жириновський.

Він назвав Тихановську "відьмою" і "стервезною молодичкою". На зауваження ведучих, що вона, можливо, є гарною людиною, політик заперечив: "Прекрасна жінка сидить із чоловіком, із дітьми, у перукарні, у салоні. А ця вештається по всій Європі, жебракує і продає країну".

Жириновський висловив упевненість, що європейцям потрібна не Тихановська, а територія Білорусі, щоб розмістити там військову базу і підійти до російського Смоленська.

"Потім ми завдамо такого удару, що від них чортиків не залишиться. Але вони такі ж тупі, як за часів Гітлера. Вони вигодують Гітлера, Гітлер дійде до Москви. Тільки потім ми до Берліна дійшли", - додав лідер ЛДПР.

25 жовтня в Білорусі був останній день народного ультиматуму, поставленого Тихановською Лукашенку. Цього дня лише в Мінську на 11-й протестний марш вийшло понад 100 тис. осіб.

Тихановська заявляла, що, якщо цього дня Лукашенко не піде у відставку, 26 жовтня білоруси оголосять загальнонаціональний страйк на всіх підприємствах, вийдуть блокувати дороги й обвалять продажі в державних магазинах.

26 жовтня в Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк. За матеріалами Гордон.