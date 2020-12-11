Журнал Time назвал Джо Байдена и Камалу Харрис людьми года

Журнал Time назвал Джо Байдена и Камалу Харрис людьми 2020 года. Как написал шеф-редактор издания Эдвард Фелзенталь, нового президента и вице-президента США выбрали за то, что они изменили историю Америки. Так, Байден одержал историческую победу, выиграв выборы с рекордным количеством проголосовавших, а Харрис станет первой темнокожей женщиной на посту вице-президента в истории США.

"У Байдена было видение, он задал тон и возглавил список. Но он также осознал то, что он не мог предложить сам, то, что 78-летний белый человек никогда не смог бы обеспечить: смена поколений, свежий взгляд на вещи и воплощение разнообразия Америки", - пишут в издании.

Также Time назвали бизнесмена года. Им стал основатель сервиса Zoom Эрик Юан. За матеріалами officiel-online.com