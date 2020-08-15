ЗМІ опублікували момент смертельного поранення активіста в Мінську

ЗМІ опублікували відео моменту смертельного поранення учасника протестів в Мінську Олександра Тарайковського. Він загинув увечері 10 серпня в районі станції метро "Пушкінська" в столиці Білорусі під час придушення мирних протестів.

"На цьому зображенні, взятому з відеозапису Associated Press Television, знятого в понеділок, 10 серпня 2020 року, зображений протестуючий, якого впізнали як Олександра Тарайковського. Його поранили під час мітингу після президентських виборів в Білорусі в Мінську ", - йдеться в повідомленні Associated Press.

AP Photo/Мстислав Чернов

Тим часом, телеграм-канал Nexta опублікував відео загибелі Тарайковського. На відео видно, як протестуючий спочатку наближався до силовиків, а потім впав, після чого вже лежав нерухомо.Загибель протестуючих в Білорусі: що відомо Олександр Тарайковський загинув увечері 10 серпня під час силового розгону протестів. Офіційна влада визнала загибель Тарайковского в ту ж ніч, але причиною назвали "вибух невстановленого пристрою" в руках, який він нібито збирався кинути в силовиків.

Медична причина смерті - відкрита рана грудної клітини і крововтрата.

При цьому опубліковані відео та відсутність травм, характерних для вибуху, викликали сумніви в офіційній версії МВС Білорусі.Протести в Білорусі і "перемога" Лукашенка: 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Однак вже ввечері на протести вийшли тисячі людей, коли ЦВК оприлюднила попередні результати голосування, згідно з якими перемагав Олександр Лукашенко.

Стихійні акції на вулицях Мінська та інших міст тривають і зараз. Тепер на страйки виходять працівники найбільших підприємств країни. У відповідь на мирні протести силовики жорстко затримували громадян, били і навіть вбивали. У МВС Білорусі незабаром підтвердили, що дозволили спецназівцям стріляти "на знищення".

На насильство з боку правоохоронних органів відреагувала низка європейських держав. ЄС заявив, що займається підготовкою списку санкцій, і що не визнає вибори в Білорусі.

14 серпня стало відомо, що ЦВК офіційно підтвердила перемогу Лукашенка з 80% підтримки з боку виборців. Однак ні опозиція, ні громадяни з цим не згодні. Лідер об'єднаної опозиції Світлана Тихановська ще раз закликала Лукашенка до мирних переговорів.

Білоруси анонсували найбільший марш свободи в історії країни на 16 серпня.