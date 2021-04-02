18 європарламентарів закликали РФ припинити ескалацію та залякування України

Депутати Європейського парламенту звернулись до Росії на тлі ескалації на Донбасі та в окупованому Криму

Про це йдеться у заяві членів Європарламенту про зростання напруженості через нарощування Росією військ на кордонах з Україною , повідомляє ЄП.

"Ми з великою тривогою спостерігаємо за тривалим нарощуванням російських збройних сил і провокаціями на Сході України та поблизу неї. Ми шкодуємо через людські жертви і іншу шкоду, якої зазнає Україна", - сказано в заяві.

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"Ми закликаємо Росію зробити активні кроки щодо зниження напруженості шляхом припинення нарощування військ в та поблизу України, припинення військових провокацій і залякування стосовно України", - сказано у заяві.

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"Ми продовжимо стежити за ситуацією на Сході України, щоб знизити напруженість і відновити територіальну цілісність України", - резюмували євродепутати.

Заяву підтримали 18 членів Європейського парламенту з Литви, Польщі, Німеччини, Словаччини, Латвії, Болгарії, Данії, Румунії, Естонії та Франції. За матеріалами Еспресо TV.