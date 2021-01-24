Адміністрація Байдена готова збільшити військову допомогу Україні

Головною умовою розширення співпраці України та Сполучених Штатів Америки (США) в галузі безпеки та оборони є бажання співпрацювати з боку нинішньої української влади, адже новий президент Джо Байден у цьому відношенні налаштований значно краще за Дональда Трампа.

Про це ексрадник командувача військ США у Європі, старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики (США) Марк Войджер заявив в етері Еспресо.TV.

"В Америці є така приказка: "Для танго потрібні двоє". Ваші політики й уряд мають показати, мають зайняти проактивну позицію. Щоб Америка прийняла активнішу участь у безпеці і майбутньому суверенної України", - зазначив аналітик.

Американський істеблішмент, наголосив Войджер, і до Байдена був рішуче налаштований допомагати Україні й українській армії, зокрема, щодо надання летального озброєння, але існувала проблема в сприйнятті цієї ситуації Трампом. Нині ж такої проблеми немає. За матеріалами http://defpol.org.ua