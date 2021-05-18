Адміністрація Байдена поки не буде вводити санкції проти Nord Stream 2 AG

Адміністрація США поки що відкладе введення санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, відповідальної за спорудження газопроводу "Північний потік 2", і її керівника Матіаса Варніга, повідомляє американський портал Axios з посиланням на два обізнаних з ситуацією джерела.

"Адміністрація Байдена відкладе санкції проти компанії і її виконавчого директора, що спостерігає за прокладкою російського газопроводу "Північний потік 2" у Німеччину, повідомляють два джерела, поінформованих про це рішення", - зазначає портал.

Зазначається, що держдеп направить Конгресу обов'язкову доповідь з проблеми газопроводу з перерахуванням структур, проти яких слід ввести санкції; зокрема, держдеп визнає такими Nord Stream 2 AG і Варніга.

"Однак держдеп допустить їх виключення з-під санкцій, посилаючись на національні інтереси США", - наголошує Axios.

Джерела, обізнані з чорновим варіантом доповіді, повідомили Axios, що держдеп має намір закликати до санкцій щодо низки російських кораблів, задіяних у будівництві газопроводу "Північний потік 2".

Джерела також повідомили, що в адміністрації Байдена визначили: єдиний можливий спосіб зупинити проект, який завершено на 95% - це ввести санкції проти кінцевих споживачів газу в ФРН. Але водночас адміністрація Байдена не бажає підривати відносини з Німеччиною через "Північний потік 2".

Зі свого боку Axios зазначає, що цей планований крок йде врозріз з обіцянками держсекретаря США Ентоні Блінкена, зробленими під час слухань з питання затвердження його на цій посаді, про те, що він докладе всіх зусиль для зупинки проекту. Також, за версією Axios, складається незвичайна ситуація, коли під санкції можуть підпасти кораблі, задіяні в будівництві "Північного потоку 2", але обмежувальних заходів уникне компанія, відповідальна за проект.

Також представник держдепу нагадав Axios, що адміністрація Байдена дала ясно зрозуміти: компанії, залучені в проект "Північний потік 2", можуть потрапити під санкції, а в США існує двопартійний консенсус проти цього проекту. Представник вважає, що "газопровід "Північний потік 2"- це російський геополітичний проект, який загрожує енергетичній безпеці Європи, і Україні, і союзникам, і партнерам на східному фланзі НАТО".

Раніше в квітні видання Politico повідомляло, що Мін'юст США ще в березні дав "зелене світло" на ще два санкційних пакети, спрямовані проти компанії Nord Stream 2 AG, відповідальної за планування, спорудження та функціонування газопроводу, і її керівника Матіаса Варніга.

Однак пізніше, за інформацією джерел цього видання, дозвіл на такі санкції було відкликано, оскільки в адміністрації тривають суперечки, чи припустимі такі санкції з точки зору закону.

"Конгресмени від обох партій вже зверталися в держдеп за роз'ясненнями з приводу скасування цього рішення", - передавало видання.

Згідно з планом, Білий дім у травні 2021 року має представити конгресу черговий звіт про заходи, вжиті проти "Північного потоку 2".

Передбачається, що саме тоді може стати відомо про введення нових санкцій. За матеріалами Інтерфакс-Україна.