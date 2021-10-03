Афганістан знаходиться на межі соціально-економічного колапсу, - Боррель

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Афганістану загрожує Розвал економічної і соціальної систем, який може перерости в гуманітарну катастрофу. За його словами, щоб уникнути гіршого сценарію, таліби повинні будуть виконати умови, які дозволять збільшити обсяг міжнародної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Афганістан переживає серйозну гуманітарну кризу, насувається соціально- економічний колапс, який буде небезпечний для афганців, регіону та міжнародної безпеки", - заявив Боррель.

За його словами, ціни на продовольство в Афганістані підскочили більш ніж на 50% з моменту приходу до влади талібів в серпні, оскільки заморозка 9 млрд доларів з активів Афганістану, що зберігаються в резервах іноземних центральних банків, і виведення доходів з-за кордону посилюють інфляцію.

При цьому Боррель додав, що афганська банківська система значною мірою паралізована, люди не можуть зняти гроші, а система охорони здоров'я країни, яка значною мірою залежала від іноземної допомоги, близька до краху.

"Якщо ситуація збережеться, а зима наближається, це ризикує перетворитися на гуманітарну катастрофу", - заявив він, додавши, що це може викликати масову міграцію в сусідні держави.

Нагадавши, Євросоюз доставив до Афганістану тонни гуманітарної допомоги.

Крім того, США дозволили деякі фінансові операції з урядом талібів. Це зроблено для того, щоб доставляти гуманітарну допомогу.