Агресія Росії проти України має призвести до санкцій ЄС - Меркель

Європейський Союз має бути готовим запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо ситуація на сході України чи на білорусько-польському кордоні загостриться, заявила в четвер виконувач обов'язків канцлерки Німеччини Ангела Меркель.

Виступаючи на спільній пресконференції в Берліні зі своїм польським колегою Матеушем Моравецьким, канцлерка, що йде з посади, сказала, що ЄС має бути єдиним у питаннях "використання зброї" Білорусі проти мігрантів у Польщі та розміщення Росією військ поблизу кордону з Україною, передає Reuters.

Поки міжнародні лідери та світові ЗМІ продовжують міркувати про останнє нарощування Москвою військової присутності на українському кордоні, президент Росії Владімір Путін спокійно продовжує повільну анексію східної України. Пітер Дікінсон з Atlantic Coucil пише, що Путін створює неформальну імперію на Донбасі та що повільна анексія східної України продовжується.

У геополітичній грі, що розгорнулася, ставки високі для всіх її учасників. Детальніше читайте у статті Володимира Кравченка "Україна - епізод у серіалі, сценарій якого пишемо не ми?".

За матеріалами Reuters, ZN.ua