AirBaltic вирішила облітати територію Білорусі

Щонайменше два рейси авіакомпанії AirBaltic полетіли в обхід повітряного простору Білорусі після інциденту з примусовою посадкою в аеропорту Мінська рейсу Ryanair сполученням Афіни-Вільнюс.

Про це пише білоруське "Єврорадіо", передає "Європейська правда". З скріншотів FlightRadar, які додає "Єврорадіо", можна побачити, що рейс з Риги в Одесу обійшов територію Білорусі над Литвою і Польщею, а з Риги в Тбілісі - полетів через повітряний простір Росії.