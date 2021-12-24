Анкара слідує «реалістичній» зовнішній політиці, заснованій на перевазі дипломатичної ініціативи, - Мевлют Чавушоглу

Анкара слідує «реалістичній» зовнішній політиці, заснованій на перевазі дипломатичної ініціативи, - заявив Мевлют Чавушоглу.

Туреччина проводить «реалістичну зовнішню політику», що ґрунтується на переваги дипломатичної ініціативи над широкою географією, заявив у четвер міністр закордонних справ країни.

«У нас активний, а не реактивний підхід до дипломатії, який не дозволяє керувати нами подіями», - сказав Мевлют Чавушоглу на церемонії закриття віртуальної Академії міжнародної безпеки, організованої Асоціацією міжнародних відносин.

Чавушоглу підкреслив, що глобальне безпекове середовище стає все більш крихким, повідомляє Yeni Şafak.

«Після холодної війни конкуренція великих держав посилює напруженість у різних регіонах, таких як Україна, Балкани, Чорне море, Тайвань та Південно-Китайське море. Наслідки відносно сучасних викликів, таких як зміна клімату, тероризм, кібератаки, незаконна міграція та пандемія відчуваються всюди», – сказав він.

Він підкреслив, що в нинішньому середовищі швидких змін одним із найважливіших моментів у міжнародних відносинах, який залишився незмінним, був міжнародний порядок, встановлений після Другої світової війни.

«Хоча оновлення програмного забезпечення надходять на наші мобільні пристрої кожні кілька тижнів, той факт, що міжнародна система не оновлювалася протягом 80 років, ускладнює для системи, особливо ООН, пошук вирішення проблем», – сказав він.(…)

Росія, Україна, відносини з НАТО

Турецький дипломат під час свого виступу зазначив, що сьогодні суперництво між Росією та Україною, а також між Росією та НАТО досягло "небезпечного" рівня.

"Ми не ігноруватимемо наші принципи та близькі відносини з Україною тільки тому, що у нас обширні відносини з Росією. У багатьох складних рівняннях, подібних цьому, ми робимо те, що вимагає дух часу і наша національна безпека. Це важка робота, але для цього і потрібна дипломатія»", – сказав Чавушоглу.(…)

Далі Чавушоглу сказав, що НАТО також зазнало трансформації, зазначивши, що Альянс намагається адаптуватися до нових подій і основна увага приділяється посиленню політичного виміру в процесі НАТО 2030 року.

Він підкреслив, що Туреччина, як країна з другою за величиною збройними силами в НАТО і п'ятою за величиною внеску в операції та місії альянсу, відіграє активну роль у цих зусиллях.

"Існують зусилля деяких країн представити ЄС як альтернативу НАТО. Це не конструктивно і нереально. Неподільність трансатлантичної безпеки - наш фундаментальний принцип", - сказав він.