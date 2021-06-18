Антоніу Гутерреша перепризначили генсеком ООН

18 червня на Генеральній Асамблеї ООН Антоніу Гутерреша переобрали на другий термін генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй

Про це повідомляє CBS.

Генеральна Асамблея ООН обрала Антоніо Гутерріша на другий термін генеральним секретарем у п'ятницю, 18 червня. Гутерреш головуватиме протягом ще одного п'ятирічного терміну.

Посли в залі асамблеї вибухнули оплесками, коли президент Асамблеї Волкан Бозкир оголосив про переобрання Гутерріша шляхом акламації ( без підрахунку голосів, лише за реакцією голосуючих у залі, - Ред.).

Останній раз процедура акламації використовувалась в 2006 році, коли генеральним секретарем ООН був обраний міністр закордонних справ Республіки Корея Пан Гі Мун. Головуючий на засіданні Генеральної Асамблеї Хайя Рашид аль-Халіфа запропонував кандидатуру, що була погоджена Радою Безпеки ООН і вона була схвалена аплодисментами і гучним гулом.

Безпосередньо перед оголошенням посол ООН в Естонії Свен Юргенсон, чинний президент Ради Безпеки, прочитав резолюцію, прийняту п'ятнадцятьма країнами- членами Радбезу, в якій кандидатура Гутерреша рекомендується на другий термін. За матеріалами Еспресо TV