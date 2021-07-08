Apple є найдорожчою компанією у світі, що публічно торгується

Ринкова вартість Apple тепер становить $2,4 трлн. Корпорація є найдорожчою компанією у світі, що публічно торгується.

Ціна акцій американської компанії Apple встановила новий рекорд. За підсумками торгів 7 липня вона зросла до 144,57 доларів. Ринкова вартість корпорації тепер становить 2,4 трлн доларів, пише Phone Arena.

У кінці січня акції Apple досягли піку, а потім їх ціна почала знижуватися аж до найнижчих значень у березні. Після цього вартість акцій знову почала зростати.

З початку 2021 року акції компанії піднялися в ціні на 8,9%.

Відзначається, що 2 серпня 2018 року Apple стала першою публічною компанією, яка досягла позначки капіталізації в один трильйон доларів. Трохи більше року тому ринкова вартість компанії склала вже два трильйони доларів.

Нагадаємо, в Україні відкрилося офіційне представництво Apple. Відкриття офісу Apple посилить імідж України на міжнародній арені та сприятиме залученню нових інвестицій.

Також повідомлялося, що Apple "воює" з блогерами, що розкривають її секрети. Компанія розіслала листи-попередження відомим інсайдерам з вимогою не розкривати секрети про майбутні гаджети.