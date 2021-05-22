Авіакатастрофа МАУ: у Канаді розповіли, як "покарають" Тегеран

Канадські родичі жертв катастрофи літака МАУ можуть ще не скоро отримати компенсації від Ірану. Як нагадав канадський дипломат Майкл Боцюрків, Вищий суд провінції Онтаріо визнав, що Іран навмисно позбавив життя всіх пасажирів і екіпаж літака МАУ.

Тепер варто чекати рішення суду про суму компенсації, яку Іран повинен виплатити сім'ям загиблих. Позивачі вимагали виплату мінімум 1,25 мільярда доларів. Про це повідомляє ВВС.

Однак, за прогнозами дипломата, після цього почнуться проблеми. Іран буде заперечувати, що літак був збитий навмисно, а також буде відмовлятися платити компенсацію добровільно. Також труднощі можуть виникнути і з арештом іранського майна для виплати компенсацій. Іранські літаки не літають в Канаду, тому потрібно шукати інші компенсатори.

"Адвокати запевняють, що, наприклад, іранські нафтові танкери можна затримувати за кордоном. Але це зажадає співпраці з іншими країнами", - пояснив Боцюрків.

За його словами, отримати компенсації буде важко.

"Є кілька шляхів, щоб вибити ці кошти. Можна звернутися до міжнародного кримінального суду, подавати приватні скарги", - підсумував дипломат.

Верховний суд канадської провінції Онтаріо визнав збиття літака МАУ в Ірані, що прямував рейсом PS752 "Тегеран - Київ", умисним терористичним актом. За матеріалами Gazeta.ua