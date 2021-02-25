Авіакомпанії вимагають від країн ЄС запровадити сертифікат вакцинації
Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) закликала лідерів країн ЄС запровадити документ, аналогічний до сертифіката вакцинації, щоб повною мірою відновити роботу галузі авіаперевезень, піше Euractiv.
У листі, який видання отримало з власних джерел, IATA закликає країни ЄС «домовитись про вирішальну роль безпечних цифрових рішень», таких як спеціальний проїзний документ - IATA Travel Pass.
Цей лист підписаний віцепрезидентом IATA з питань Європи Рафаелем Шварцманом та адресований президенту Європейської ради Шарлю Мішелю напередодні віртуальної зустрічі лідерів ЄС, що відбудеться сьогодні.
У листі IATA стверджує, що такий проїзний квиток (Travel Pass) забезпечить «урядам, а також пасажирам та екіпажу необхідну впевненість у стані здоров'я кожного пасажира».
Запропонований IATA цифровий квиток зберігатиме деталі вакцинації мандрівників, останні результати тестів на COVID-19, що дозволить пасажирам швидко обмінюватися інформацією про власне здоров'я з урядами країн до в'їзду на їх територію, йдеться у листі.
IATA стверджує, що жорсткі вимоги до перевірки також допоможуть боротися з шахраями, котрі поширюють підроблені сертифікати про вакцинацію.
IATA, яка представляє близько 290 авіакомпаній з усього світу, заявляє, що обмеження кордону можна послабити поетапно, оцінюючи відповідні показники здоров'я для кожного регіону, такі як відсоток щепленого населення, рівень зараженості та рівень смертності.
Група авіакомпаній пропонує співпрацювати з національними урядами, щоб допомогти скласти та розгорнути дорожні карти, які дозволять відновити вільне пересування європейців.
Держави-члени ЄС повинні застосувати "розумний" підхід до скасування міжнародних прикордонних зобов'язань, досягнувши "досяжного балансу між ризиком та фінансовою стійкістю людей / економік", стверджується в листі.
Надання тим, хто отримав вакцину проти COVID-19, сертифікацію для відновлення подорожі - так званий `` паспорт вакцини '' - виявилось суперечливим, і країни ЄС розділилися щодо цієї ідеї.
Країни з великим сектором туризму, як правило, більш сприятливі для цієї концепції.(…)