Австрія відповіла Лаврову на запрошення до окупованого Криму

Австрія не має наміру направляти офіційну делегацію до окупованого Криму.

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг на спільній пресконференції з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Відні, передає Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.

Під час пресконференції Лавров, відповідаючи на запитання про можливість відвідання окупованого Криму офіційною делегацією з Австрії, висловив переконання, що таке "бажання в Австрії є".

На це Шелленберг парирував: "Не хочу тебе розчаровувати, Сергію, але зараз немає ні бажання, ні наміру направити делегацію в Крим".

Після цього Лавров заявив, що, однак, запрошує австрійського колегу "і до Москви, і до інших наших міст, в тому числі до Криму".

Запрошення відвідати Москву Шалленберг прийняв, щодо Криму - промовчав.

23 серпня в Києві відбувся установчий саміт Кримської платформи - нового консультативного і координаційного формату, ініційованого Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на тимчасову окупацію Криму, посилення міжнародного тиску на Росію і досягнення головної мети - деокупації Криму і повернення його Україні.

Учасники Міжнародної Кримської платформи в спільній декларації за результатами саміту підтвердили підтримку територіальної цілісності України, засудили тимчасову окупацію Криму, мілітаризацію півострова, порушення прав людини і свободи судноплавства в регіоні й закликали Російську Федерацію до конструктивної участі в діяльності платформи.