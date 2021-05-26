Байден через 90 днів чекає звіт розвідки про походження COVID-19

"Ще на початку 2020 року, коли з'явився COVID-19, я закликав фахівців отримати доступ до Китаю, щоб дізнатися про вірус, щоб ми могли боротися з ним більш ефективно. Нездатність наших інспекторів потрапити на місце в ті перші місяці завжди буде перешкоджати будь-якому розслідування походження COVID-19", - заявив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, звернення якого розмістили на сайті Білого дому.

Проте, незабаром після того, як я став президентом, у березні, мій радник з національної безпеки доручив розвідці підготувати звіт по останньому аналізу походження COVID-19, в тому числі про те, чи виник він в результаті контакту людини із зараженою твариною або в результаті лабораторного витоку.

Джо Байден попросив розвідувальне управління подвоїти свої зусилля по збору та аналізу інформації, яка могла б наблизити їх до остаточного висновку, і доповісти йому через 90 днів.

"У рамках цього звіту я запитав, в яких областях можуть знадобитися подальші дослідження, включаючи конкретні питання для Китаю. Я також просив, щоб ці зусилля включали роботу наших національних лабораторій та інших урядових агентств по розширенню зусиль розвідувального співтовариства. І я попросив розвідувальне управління повністю інформувати Конгрес про свою роботу", - сказав президент США.

Сполучені Штати також будуть продовжувати працювати з партнерами- однодумцями по всьому світу, щоб змусити Китай брати участь в повному, прозорому, заснованому на доказах міжнародному розслідуванні та надати доступ до всіх відповідних даних та доказів.

Раніше повідомлялося, що пандемія COVID-19 створила хвилю економічної невизначеності в усьому світі в 2020 році. Але на початку цього року, навіть попри на те, що кількість випадків коронавірусу зростала фактично в усьому світі, відчуття "глобальної впевненості", ймовірно, повертається. За матеріалами White House, ZN.ua