Байден і Путін 30 грудня проведуть телефонну розмову - ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і президент Російської Федерації Володимир Путін 30 грудня проведуть телефонну розмову.

Як повідомляє телеканал CNN, про це оголосила прессекретар Ради національної безпеки при Білому домі Емілі Хорн.

Зокрема, лідери США і РФ проведуть розмову у четвер з метою обговорення низки тем, в тому числі майбутню дипломатичну взаємодію з Росією.

Байден погодився з проханням Путіна провести розмову, оскільки президент США вважає, що коли справа стосується Росії, нічого не може замінити прямий діалог між лідерами держав.

Хорн зазначила, що "адміністрація Байдена продовжує брати участь у широкій дипломатії з нашими європейськими союзниками і партнерами, проводячи консультації та координацію щодо спільного підходу у відповідь на воєнне нарощення Росією на кордоні з Україною".

Вона додала, що Байден говорив з лідерами країн Європи, а посадовці його адміністрації брали участь у багатосторонніх перемовинах з НАТО, ОБСЄ і Євросоюзом. Також американські посадовці провели численні консультації з представниками країн Східної Європи на двосторонній основі і у форматі "Бухарестської дев'ятки", а також з Україною.

Байден планує попередньо розглянути стан справ майбутніх двосторонніх переговорів між США і РФ, які мають відбутися 10 січня, а також обговорити зустрічі НАТО і РФ та на полях ОБСЄ, які заплановані на 12 та 13 січня відповідно.

Розмова Байдена і Путіна, яка запланована на 22:30 за київським часом, стане другою безпосередньою розмовою лідерів США і РФ у грудні, оскільки Сполучені Штати продовжують тиснути на Росію з метою зменшити чисельність її величезної воєнної присутності біля кордонів України.

7 грудня за допомогою закритого каналу відеозв'язку відбулися переговори президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна. Під час розмови Байден попередив президента РФ про рішучі економічні та інші заходи у разі посилення військової активності на кордоні з Україною.

Після переговорів радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Байден відмовився йти на поступки Путіну у питанні перспективи вступу України до НАТО.

Також Салліван заявив, що США нададуть Україні додаткову оборонну допомогу.

Водночас 8 грудня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що не розглядає можливість відправлення в Україну американських військ в односторонньому порядку.

9 грудня відбулася телефонна розмова Байдена і Зеленського. Байден підтримав принцип "не погоджувати жодних рішень і не проводити обговорень про Україну без участі самої України".

17 грудня РФ запропонувала НАТО відмовитися від прийняття України й "від ведення будь-якої військової діяльності" на її території. Також Росія запропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО. За матеріалами УНІАН.