Байден назвав "Північний потік-2" поганою угодою

Президент США Джо Байден назвав газопровід "Північний потік-2" "поганою угодою" для Європи й планує переглянути обмежувальні заходи, які попередня адміністрація президента Дональда Трампа ввела відносно цього проєкту.

Про це прессекретарка Білого Дому Джен Псакі заявила на брифінгу.

"Президент вважає "Північним потік-2" поганою угодою для Європи. Нам відомо, що попередня адміністрація ввела нові обмеження щодо газопроводу, і ми будемо проводити огляд цих заходів", - сказала Дженніфер Псакі.

Вона додала, що американська влада також мають намір продовжувати обговорювати цей проєкт з європейськими партнерами.

Нагадаємо, 19 січня США ввели санкції проти трубоукладача, який будує "Північний потік-2", трубоукладача "Фортуна" і його власника "КВТ Рус".

Крім цього, в рамках санкції проти Венесуели обмеження введені також проти російської компанії "Рустанкер". У список потрапили ще дві російські компанії - "Максим Горький" і "Сьєрра". Перше судно зараз є найбільшим танкером, який ходить під російський прапором.

В рамках проєкту "Північний потік-2" росіяни планують прокласти по дну Балтійського моря трубопровід для доставки російського газу в Європу. Потужність газопроводу - 55 млрд кубометрів газу в рік, вартість проєкту - EUR 9,5 млрд.

Будівництво газопроводу зупинилося в грудні минулого року через санкції США. Готовність проєкту оцінюється в 94%. За матеріалами ZN.UA.