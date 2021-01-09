Байден не проти появи віце-президента Пенса на своїй інавгурації, але задоволений, що не побачить Трампа
Обраний президент висловив упевненість в тому, що інавгурація пройде безпечно і без проблем.
Обраний президент США Джо Байден не заперечує проти появи чинного віце- президента Майка Пенса на своїй інавгурації, яка пройде 20 січня.
"Ми раді вітати Майка, віце-президента, для нас це буде честю", - заявив Байден.
При цьому він назвав хорошим рішення чинного американського глави Дональда Трампа не відвідувати його інавгурацію.
Крім того, обраний президент висловив упевненість в тому, що інавгурація пройде безпечно і без проблем.
Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. Таким чином Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника.