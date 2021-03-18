Байден не жалкує, що назвав Путіна вбивцею - Білий дім

Президент США Джо Байден не жалкує про те, що назвав президента Росії Володимира Путіна вбивцею.

Про це заявила в четвер представник Білого дому Джен Дженніфер Псакі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ні. Президент дав пряму відповідь на пряме запитання", - сказала вона на брифінгу, відповідаючи на питання журналіста про те, чи не шкодує Байден про своїх недавніх словах на адресу Путіна.

Нагадаємо, раніше у відповідь на слова Джо Байдена про те, що він вважає главу Путіна вбивцею, останній лише побажав йому здоров'я і безглуздо віджартувався дитячою приказкою.

"Хто як обзивається, той так і називається. Це не просто дитяча приказка і жарт. Сенс дуже глибокий, психологічний. Ми завжди в іншій людині бачимо свої власні риси і думаємо, що це ми ", - заявив президент Росії.

Також Путін запропонував главі Білого дому переговори "фактично в прямому ефірі".

Перед цим МЗС Росії викликав посла з Вашингтона для консультацій після слів президента США про те, що Володимир Путін - вбивця.

Апарат директора Національної розвідки США у вівторок опублікував розсекречений звіт про іноземне втручання у вибори 2020 року, в результаті якого президент Росії керував радикальними зусиллями, спрямованими на очорнення кандидатури Байдена. Розвідка США розсекретила дані про втручання Росії у вибори в США. Росія традиційно все заперечує.

За матеріалами ZN.ua