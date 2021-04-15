Байден оголосив про виведення американських військ з Афганістану

Президент США Джо Байден офіційно підтвердив, що починає виведення військ з Афганістану.

Така заява була зроблена під час відеозвернення президента США.

"Час покласти край найтривалішій війні Америки. Час американським військам повернутись додому", - сказав він.

За словами американського президента, виведення військ почнеться 1 травня, у повній координації з союзниками і партнерами в США. Байден попередив, що якщо таліби спробують атакувати під час виведення військ, "ми захищатимемо себе і наших партнерів усіма доступними засобами".

"Десять років тому ми здійснили правосуддя над бен Ладеном, і відтоді перебували в Афганістані протягом 10 років. Причини, чому ми залишаємося в Афганістані, стають все більш незрозумілими", - вважає президент США.

Війська планують вивести до 11 вересня.