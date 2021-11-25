Байден підтримав Україну та вшанував пам'ять жертв Голодомору

Президент США Джо Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років та висловив підтримку суверенітету та територіальній цілісності України.

Про це йдеться у заяві американського президента, яка розміщена на сайті Білого дому.

У своїй заяві Байден нагадав, що Голодомор був свідомою політикою радянського режиму, скерованого проти українців.

"Кожен листопад ми урочисто вшановуємо пам'ять і віддаємо належне мільйонам безневинних українців, які страждали і помирали під час Голодомору. Чоловіки, жінки та діти, які втратили життя під час цього голоду, були жертвами жорстокої політики та навмисних дій режиму Йосипа Сталіна", - зазначив президент.

Згідно зі словами Байдена, український народ подолав жах Голодомору, показав свій дух і стійкість та створив вільне й демократичне суспільство.

"Український народ подолав жах Голодомору, засвідчивши свій дух і нескорність, і зрештою створив вільну й демократичну державу. Вшановуючи пам'ять про страждання жертв Голодомору, Сполучені Штати також запевняють, що віддані народові України та підтримують суверенітет і територіальну цілісність України", - сказав він.

У 2018 році нижня палата Конгресу США офіційно визнала Голодомор 1923-1933 років спланованим геноцидом українського народу. За матеріалами "Слово і діло"