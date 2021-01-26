Байден поговорив з Путіним про підтримку суверенітету України

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема, Байден висловив тверду підтримку США щодо суверенітету України.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

"Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати будуть діяти твердо на захист своїх національних інтересів у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди нам або нашим союзникам. Президент Байден підтвердив тверду підтримку США суверенітету України", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, Байден та Путін обговорили питання щодо продовження договору СНВДвостороння угода між Росією та США відносно подальшого взаємного скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних споруд. на п'ять років, яке мають владнати до 5 лютого. Також президенти домовились вивчити обговорення стратегічної стабільності щодо ряду питань контролю над озброєннями та нових питань безпеки.

Згідно з повідомленням, Байден "підняв і питання, що викликають занепокоєння", включно з темою хакерської атаки з боку РФ за допомогою SolarWinds, інформацією про надання Росією винагороди солдатам США в Афганістані, про втручання у вибори в США у 2020 році та отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

"Байден та Путін домовилися підтримувати прозору і послідовну комунікацію в майбутньому", - додали у Білому домі.Що відомо У США 3 листопада відбулися вибори, на яких американці обирали президента і віцепрезидента, 435 членів Палати представників, 35 представників Сенату і 13 губернаторів штатів і територій.

Після оголошення медіа США про перемогу Байдена над Трампом, Трамп зробив низку заяв про те, що не погоджується із результатами, зокрема написавши, що "переміг із великим відривом".

За матеріалами UA: Суспільне|Новини