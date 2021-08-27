Байден пообіцяв відповідь за вибухи в аеропорту Кабула, евакуація триватиме

Президент США Джо Байден пообіцяв відповісти угрупованню "Ісламська держава" після того, як в результаті вибухів бойовиків-смертників біля аеропорту Кабула загинули щонайменше 13 американських військовослужбовців, десятки афганців, а також багато людей зазнали поранень. Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Ми не пробачимо, не забудемо. Ми вистежимо вас і примусимо заплатити", - сказав Байден в коментарі з Білого дому 26 серпня.

Він додав, що доручив військовим командирам розробити оперативні плани із завдання ударів по об'єктах і ватажках угруповання "Ісламська держава", яке взяло на себе відповідальність за вибухи.

Сполучені Штати координують евакуацію з талібами відтоді, як бойовики захопили Кабул на початку місяця.

За словами Байдена, терористична атака не зупинить Сполучені Штати у місії з евакуації тисяч американських громадян, союзників і афганців, які перебувають у групі ризику, з Афганістану.

"Терористи не зупинять нас. Ми не дозволимо їм зупинити нашу місію. Ми продовжимо евакуацію", - запевнив Байден, додавши, що за останні 12 днів з країни було вивезено понад 100 000 людей.

Байден підтвердив, що 31 серпня - крайній термін виведення військ США з Афганістану, заявивши, що в найближчі кілька днів буде достатньо часу, щоб завершити евакуацію. За оцінками, близько 1000 громадян США все ще перебувають в країні.

Нинішні атаки в районі аеропорту Кабула вважається найбільшою за кількістю жертв серед американських військових в Афганістані за останнє десятиліття і однією з найбільших за всю 20-річну війну. В результаті атак загинуло щонайменше 60 афганців.

Раніше генерал Кеннет Маккензі, голова Центрального командування США, заявив, що 12 військовослужбовців були вбиті і ще 15 поранені в результаті вибухів, скоєних бойовиками-смертниками неподалік в'їзду в аеропорт Кабула, де в останні дні зібралися натовпи афганців, сподіваючись вилетіти з країни. Бойовики також відкрили вогонь по цивільних і військових. Також було скоєно напад на готель неподалік.

Пізніше Пентагон заявив про 13 загиблих військовослужбовців США, і ця цифра може збільшитися.

Кілька західних союзників США вже завершили свої операції з евакуації, зокрема Канада, Нідерланди, Бельгія, Німеччина та інші. За матеріалами Крым.Реалии.