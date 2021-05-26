Байден пояснив, чому США не будуть блокувати "Північний потік-2"

Президент США Джо Байден заявив, що США не будуть блокувати будівництво "Північного потоку-2" шляхом застосування санкцій до ключової німецької компанії-учасника будівництва у зв'язку з двома факторами.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Байдена, він виступав проти будівництва "Північного потоку-2" ще на етапі запуску проєктe, але утримався від санкцій, тому, що на час його вступу на посаду в січні 2021 року газопровід був фактично добудований.

"Проєкт був майже повністю завершений до часу, коли я прийшов на посаду. І питання не стоїть так, що я можу дозволити або не дозволити Німеччині робити щось... Застосувати санкції зараз, на мою думку, буде контрпродуктивно для наших європейських відносин", - сказав він.

Президент США додав, що Німеччина обізнана про позицію США по "Північному потоку", і американська сторона сподівається на те, що сторони зможуть "виробити варіанти, як будуть діяти з цим проектом далі".

В США ініціювали законопроєкт про скасування рішень адміністрації президента Джо Байдена щодо газопроводу "Північний потік-2", з якого недавно зняли санкції.

За матерыалами "Апостроф"