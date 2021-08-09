Байден призначив критика Nord Stream 2 спецпредставником з енергетики

Президент США Джо Байден призначив колишнього радника Амоса Хохштайна спецпредставником Державного департаменту з питань енергетики, який відповідатиме за реалізацію американсько-німецької угоди, щоб завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела.

Зазначається, що Хохштайн був одним з основних противників будівництва “Північного потоку-2”.

Джерела, які знають Хохштайна, здивовані, що він погодився взяти на себе роботу, що, здавалося б, суперечить його позиції щодо проєкту.

Джерела, знайомі з Хохштейном, були здивовані, що він погодився на цю посаду, яка суперечить його репутації та позиції по російському газопроводу "Північний потік-2".

Один колишніх його колег у сфері енергетики припустив, що цим призначенням адміністрація Байдена "сподівається, що люди забудуть цю жахливу угоду між США і Німеччиною, тому вони намагаються заховати її за авторитетом Хохштейна".

Анонімне джерело з України заявило наступне: "Київ сподівається, що призначення Хохштейна - визнання того, що політика на сьогодні не увінчалася успіхом, і що це призначення призведе до реального поліпшення курсу, і це не було зроблено для відводу очей".

Ще один офіційний представник Байдена повідомив на умовах анонімності, що призначення Хохштейна знаходилося в розробці деякий час і оскаржив версію "зміни курсу" після того, як на Байдена обрушилася маса критики від супротивників "Північного потоку-2":

"Відверто добре мати когось, хто з підозрою ставиться до газопроводу "Північний потік-2" і намірів Росії, тому що він буде докладати всіх зусиль, щоб реалізувати ефективну стратегію управління загрозою", - заявив він, додавши, що досвід Хохштейна буде цінним для реалізації проєкту, і він буде безпосередньо співпрацювати з ще одним посланником з Німеччини.

Це призначення не потребує затвердження членами Сенату. Повідомляється також, що за словами офіційного представника Байдена, призначення Хохштейна перебуває у розробці певний час.

Сам чиновник відмовився коментувати інформацію про своє призначення.

Хохштайн був спецпредставником Держдепу з міжнародних енергетичних питань з 2014 по 2017 рік, контролюючи зовнішньополітичну діяльність США з питань енергетики та консультуючи Байдена.

У 2017 році він був призначений у наглядову раду “Нафтогазу України”, де працював над антикорупційними реформами.

Під час перших слухань у справі про імпічмент Трампа колишня помічниця президента Фіона Гілл заявила, що Хохштайн був одним з тих, хто першим попередив її про масштаби тіньової політики Трампа.

У 2020 році Хохштайн оголосив, що йде з ради директорів Нафтогазу, аргументуючи своє рішення тим, що український уряд відступив у боротьбі з корупцією.