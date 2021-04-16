Байден про отсутствие новых санкций против "Северного потока-2"

США не ввели новые санкции против российского газового проекта "Северный поток-2", так как это повлияло бы на их союзников в Европе.

Об этом во время своего обращения 15 апреля сказал американский президент Джо Байден, передает "ДС".

Вместе с тем он подчеркнул, что США "занимаются этим вопросом".

"Это сложный вопрос, который влияет на наших союзников в Европе. Я являюсь оппонентом "Северного потока-2" в течение длительного времени: и до того, как я стал президентом, и даже когда я выполнял функции вице-президента в свое время. Но это очень серьезный вопрос, мы им занимаемся", - сказал глава Белого дома.