Байден: Росія відкусила стільки проблем, що навряд чи пережує

Росія отримала стільки проблем, що їй буде важко їх пережувати. Про це заявив на пресконференції після саміту лідерів G7 президент США Джо Байден.

Один із журналістів зазначив, що США роками вводить санкції проти РФ за зловмисні дії, однак вона не зупиняється. Він запитав, як Байден буде діяти, щоб змінити поведінку президента Росії Володимира Путіна.

"Немає ніякої гарантії, що ви зможете змінити поведінку людини або його країни. Автократи мають величезну владу і їм не потрібно відповідати перед народом", - відповів президент США.

Однак Байден сказав, що США рухатимуться в напрямку, де Росія має власні проблеми, пов'язані з економікою, COVID-19, США та Європою загалом, а також із Близьким Сходом.

"Росія займається діяльністю, яка, як ми вважаємо, суперечить міжнародним нормам, але вона також відкусила деякі реальні проблеми, які їй буде важко пережувати", - додав він.

Байден також погодився із Путіним, що відносини США і Росії знаходяться "в низькій точці". При цьому він вважає, що країни можуть працювати разом, зокрема, з питання зміни клімату, ситуації на Близькому Сході.

Зустріч Путіна з Байденом відбудеться 16 червня в Женеві. Президент США вирішив відмовитися від спільної пресконференції після саміту з російським лідером.

З 11 до 13 червня Байден брав участь у саміті G7. У підсумковому комюніке лідери G7 звернулися до Росії з вимогою знизити напруженість конфлікту на Донбасі, назвавши її стороною конфлікту, а не посередником. Вони також підтримали Україну і закликали її продовжити реформи для зміцнення демократії.

Сьогодні, 14 червня, Байден братиме участь у саміті НАТО, куди не запросили Україну. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.