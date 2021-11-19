Байден тимчасово передав свої повноваження віце-президенту США

Президент Сполучених Штатів Джо Байден тимчасово передасть повноваження віцепрезиденту Камалі Гарріс. Оскільки він проходитиме щорічний медогляд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Байден пройде під анестезією процедуру колоноскопії в медичному центрі Уолтера Ріда.

"Як і у випадку, коли президент Джордж Буш-молодший проходив аналогічну процедуру в 2002 і 2007 роках, слідуючи процедурі, передбаченій Конституцією, президент Байден передасть повноваження віцепрезиденту на короткий проміжок часу, коли він буде перебувати під анестезією. У цей час віце-президент буде працювати зі свого кабінету в Західному крилі", - заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

За її словами, Білий дім опублікує короткий виклад результатів обстеження Байдена в п'ятницю ввечері.

Прессекретар Білого дому зазначила, що передача повноважень, поки президент перебуває під наркозом, не є чимось незвичайним.

Зазначимо, що Байден, якому 20 листопада виповниться 79 років, є найстарішим президентом в історії США на момент складання ним присяги.

Останній раз Байден оприлюднив результати медичного обстеження в грудні 2019 року під час президентської кампанії.

Нагадаємо, 45-й президент США Дональд Трамп неодноразово відмовився передавати свої повноваження віцепрезиденту Майку Пенсу. Зокрема, коли Трампа госпіталізували з коронавірусом.