Байден висунув на директора ЦРУ колишнього посла в Росії Бернса
Президент США Джо Байден висунув на затвердження в сенат на посаду директора ЦРУ кандидатуру Вільяма Бернса
Про це повідомила пресслужба Білого дому
При президентові Обамі Бернс очолював делегацію США на переговорах з Іраном щодо ядерної проблеми, в 2005-2008 роках був послом США в Москві.
Про намір призначити Бернса очільником ЦРУ Байден оголосив ще 11 січня. Він заявив тоді, що Бернс "розділяє моє глибоке переконання в тому, що розвідка має бути аполітичною, і що віддані професіонали розвідки, службовці нашій країні, заслуговують нашої вдячності і поваги".
Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена продовжить роботу над створеними за правління Дональда Трампа американськими космічними військами.
За матеріалами Еспресо TV