Байден висунув на директора ЦРУ колишнього посла в Росії Бернса

Президент США Джо Байден висунув на затвердження в сенат на посаду директора ЦРУ кандидатуру Вільяма Бернса

Про це повідомила пресслужба Білого дому

При президентові Обамі Бернс очолював делегацію США на переговорах з Іраном щодо ядерної проблеми, в 2005-2008 роках був послом США в Москві.

Про намір призначити Бернса очільником ЦРУ Байден оголосив ще 11 січня. Він заявив тоді, що Бернс "розділяє моє глибоке переконання в тому, що розвідка має бути аполітичною, і що віддані професіонали розвідки, службовці нашій країні, заслуговують нашої вдячності і поваги".

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена продовжить роботу над створеними за правління Дональда Трампа американськими космічними військами.

За матеріалами Еспресо TV