Байден введе нові санкції проти російських компаній через участь у Nord Stream 2 - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена запровадить санкції проти компаній, пов'язаних із РФ, через їхню участь у будівництві трубопроводу "Північний потік-2".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Водночас за даними співрозмовників, Білий дім поки не вводитиме санкції проти німецьких компаній, задіяних у проєкті будівництва газопроводу, через те, що адміністрація Байдена спочатку хоче знайти дипломатичне рішення зі своїм європейським союзником у ситуації з Північним потоком-2.

Держдеп мав ще до 16 лютого передати Конгресу США доповідь, де перераховані компанії, що порушують американське законодавство через участь у будівництві трубопроводу "Північний потік-2".

Очікується, що в документі буде кілька невеликих російських компаній, які підпадуть під нові обмежувальні заходи Вашингтона.

У Державному департаменті США відмовилися коментувати новину.

Раніше прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що президент США Джо Байден вважає проєкт газопроводу "Північний потік-2" невдалою угодою для Європи і розглядає питання про необхідність санкцій для його припинення. За матеріалами Укрінформ.