Байден: Я ясно дал понять президенту Путину, что мы могли бы пойти дальше

В четверг, 15 апреля, Джозеф Байден выступил с видеообращением, которое посвятил России.

В нем он поднял тему антироссийских санкций из-за вмешательства Москвы в выборы президента США.

Выступление Байдена транслировали на YouTube-хостинге, сообщает издание "Позиция".

Дословно его комментарий звучал так: "Если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, то я готов ввести дальнейшие меры, чтобы ответить. Я - президент и отвечаю за эти вопросы".

Байден уточнил, что когда Путин позвонил и поздравил его с избранием на должность президента США, он предупредил его о том, что если информация о вмешательстве России в выборы подтвердтится, то Москве придется отвечать.

"Я заявил Путину, что мы ответим на неподобающие действия России пропорционально. Я мог бы зайти дальше с санкциями, но не хочу этого. Я надеюсь, что мы выработаем переговоры, будем оставаться с ним на связи", - резюмировал президент США.