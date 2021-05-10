Байден заявив, що зустрінеться з Путіним

Президент США Джо Байден заявив, що зустрінеться з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Відповідну заяву Байден зробив у зв'язку з хакерською атакою на найбільший трубопровід США, яку пов'язують з РФ.

Трансляція виступу Байдена велася на сторінці Білого дому в Twitter.

"Я буду зустрічатися з президентом (Росії Володимиром - ред.) Путіним. Поки що немає даних від наших працівників розвідки, щоб Росія брала участь в цьому, хоча є дані, що дійові особи по програмам-здирникам знаходяться в Росії. У них (РФ - ред.) є деяка частина відповідальності за те, щоб мати з цим справу", - заявив Байден.

Нагадаємо, в США здійснили хакерську атаку на найбільший трубопровід в країні Colonial Pipeline Company. У зв'язку з цим в країні оголосили надзвичайний стан.

За інформацією американського каналу CNN, атаку на найбільший трубопровід США зробили хакери з Росії.

Під час останньої розмови з Путіним Байден запропонував йому зустрітися в третій країні, щоб обговорити питання у відносинах між Вашингтоном і Москвою. Місце і точний час зустрічі президентів США і РФ поки не визначені, але в Вашингтоні очікують, що це відбудеться в червні. Раніше в Білому домі повідомляли, що серед тем майбутньої зустрічі буде Україна.

За матеріалами РБК-Україна.