Байден зустрівся з білоруською опозиціонеркою Тихановською

Президент США Джо Байден зустрівся з екскандидатом у президенти Білорусі Світланою Тихановською.

Як передає Укрінформ, про це сама опозиціонерка повідомила після зустрічі телеканалу "Настоящее время".

"Разом ми провели трохи часу, близько 15 хвилин, але це була дуже тепла зустріч. Я побачила людину, якій небайдуже, що відбувається в Білорусі. І я донесла до пана президента наші меседжі про те, що у Білорусі боротьба не геополітична - це наша боротьба проти насильства, проти беззаконня", - сказала Тихановська.

За її словами, вона поїхала з Білого дому "з упевненістю, що США буде з білорусами - і зараз, і потім".

Тихановська перебуває у США за офіційним запрошенням Держдепартаменту. Вона вже провела переговори з високопоставленими чиновниками адміністрації США, конгресменами і сенаторами. 19 липня Тихановська зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, його заступником Вікторією Нуланд і радником Держдепартаменту США Дереком Шолле.

Учасники зустрічі в Держдепартаменті обговорили захоплення літака Ryanair, напад на цивільне суспільство і медіа, а також організовану режимом Лукашенка нелегальну міграцію до Литви. На зустрічі Тихановська закликала США ухвалити пакет екстреної допомоги для білоруських незалежних ЗМІ та журналістських розслідувань, а крім того, посилити разом з партнерами політичний та економічний тиск на режим, в тому числі зупинити контракти з режимом і запровадити санкції, а також синхронізувати дії з ЄС, Великою Британією і Канадою.

Тихановська виступає за те, щоб США зіграли роль посередника у можливих переговорах між владою в Мінську і опозицією. Також вона закликає Вашингтон підтримати громадянське суспільство в Білорусі, яке зазнає репресій з боку лукашенківського режиму.

Як повідомлялось, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада жорстоко придушує виступи, проти опозиції застосовуються репресії.

Більшість демократичних країн світу, в тому числі Україна, не визнають легітимність режиму Лукашенка. За матеріалами "День".