Байден звернувся до американців з нагоди виходу військ з Афганістану

Американський президент Джо Байден звернувся до нації з офіційним зверненням із приводу завершення виведення військ США з території Афганістану.

Як передає Укрінформ, трансляцію виступу президента США веде CNN.

Глава Білого дому висловив свою особисту подяку американським військовим, які евакуювали з Афганістану понад 124 тисяч осіб, а також волонтерам і ветеринарам. Він також роз’яснив своє рішення остаточно завершити військову операцію в Афганістані, що тривала 2 десятиліття, в контексті сучасної зовнішньополітичної доктрини Сполучених Штатів.

Байден підкреслив, що бере на себе відповідальність за виведення військ та наголосив, що цей крок "не мав альтернативи".

Виведення американських військ з Афганістану після їхнього 20-річного перебування в країні офіційно завершилося 30 серпня 2021 року. Протягом останніх годин понеділка з Кабула вилетів останній військово-транспортний літак США.

США протягом минулих 17 діб здійснили найбільшу у своїй історії повітряну операцію під час евакуації з Афганістану громадян Сполучених Штатів, країн-союзниць та громадян Афганістану, і будуть продовжувати координацію таких зусиль із союзниками та міжнародною спільнотою. Про це йдеться в заяві президента США Джо Байдена, повний текст якої оприлюднений на сайті Білого Дому.

15 серпня вранці таліби оточили Кабул та почали без бою заходити до столиці Афганістану. "Талібан" заявив, що контролює усю територію країни.

Представник політичного офісу "Талібану" Мухаммед Наїм заявив про завершення війни в Афганістані.

19 серпня «Талібан» проголосив створення Ісламського емірату Афганістан.

26 серпня, унаслідок підриву терориста-смертника, на летовищі Кабула загинули близько 200 осіб, зокрема 13 американських військовослужбовців.

За матеріалами Укрінформ.