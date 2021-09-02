Байдену було важливо підтримати Україну після подій в Афганістані - Гербст

Для президента США Джо Байдена під час його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським було важливо показати свою підтримку Україні у її боротьбі проти агресії Росії після проблем, які пережила Америка у зв'язку із подіями в Афганістані, заявив посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

Зустріч президентів була успішною для обох країн, підкреслив Гербст. Замість запланованої однієї години політики проговорили дві години.

Він також наголосив, що США виділили 60 мільйонів доларів на підтримку оборони України і відновили роботу комісії високого рівня між країнами.

"Це важливий крок, який говорить про те, що Сполучені Штати готові підняти рівень співпраці з Україною, оскільки ваша боротьба з агресією Кремля така ж важлива для нас, як і для України", - сказав посол.

Для Байдена було важливо показати, що він залишається відданим цим питанням, і для Зеленського підтримка США надзвичайно важлива у цьому питанні, підкреслює Джон Гербст.

Завершення військової місії США в Афганістані стало найскладнішим етапом за перші пів року президентства Джо Байдена. Внаслідок виходу американських військових владу у країні захопив ісламістський рух "Талібан". Сотні громадян почали тікати з країни, десятки загинули під час евакуації. 31 серпня США заявили про повне виведення своїх військ з Афганістану.

За матеріалами ZN.ua