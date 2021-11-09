Бельгія закрила в'їзд навіть для вакцинованих громадян України

Бельгія офіційно виключила Україну з переліку держав, мешканцям яких дозволений в'їзд без "поважної мети" навіть за наявної вакцинації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ЄП".

Сайт бельгійської федеральної служби у внутрішніх справах, що відповідальна також за прикордонні питання, більше не містить Україну у переліку держав, громадянам яких дозволений в'їзд у країну попри пандемічні обмеження. Федеральна служба не уточнює, коли та з якої причини Україна була видалена з цього переліку, але відомо, що у понеділок набрало чинності спільне рішення ЄС про переведення України у "червону зону".

Зазначається, що урядовий портал, присвячений пандемії, також прибрав Україну з переліку держав, щодо яких ЄС робить винятки з пандемічних обмежень, та теж перевів Україну до червоної зони

Раніше Бельгія дозволяла в'їзд з метою відрядження, туризму тощо також іноземців з країн, що не входять до спільного "білого списку", якщо ці мандрівники завершили курс вакцинації від коронавірусу вакцинами, дозволеними в ЄС. Однак віднедавна і ця можливість прибрана: наприкінці жовтня Бельгія оголосила, про початок четвертої хвилі епідемії та закрила в'їзд для туристів та подібних категорій що подорожують, окрім тих, хто є у "білому списку" та не становить епідемічної безпеки.

Таким чином, зараз в'їзд до Бельгії з України дозволений лише за наявності "поважної причини", як-от для тих, хто працює, навчається у Бельгії, їде на лікування, для об'єднання родини тощо.