Міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat назвала дату виходу розслідування про зрив спецоперації з бойовиків російської ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє редакція Bellingcat на своїй сторінці у Twitter.

Звіт вийде на початку наступного тижня, проте конкретніший день виходу не називається. Редакція обіцяє розкрити всі подробиці всього, що стало результатом арешту 33 підозрюваних російських найманців у Білорусі.