Белорусь отстранили от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2021" из-за несоответствия правилам представленной песни

Представленная песня уже второй раз не отвечает правилам конкурса.

Об этом сообщается в заявлении организаторов на сайте конкурса.

Сообщается, что это уже вторая попытка Беларуси представить песню на конкурс - первая песня была отклонена комитетом конкурcа 10 марта.

После этого Беларусь снова представила новую песню, и уже сегодня комитет конкурса снова отклонил ее заявку из-за несоответствия правилам.

Сообщается, что участие представленной песни может "навлечь дурную славу" на конкурс.

"Контрольная группа и управляющий совет Конкурса, внимательно изучили новую заявку, чтобы оценить ее право на участие в конкурсе. Был сделан вывод о том, что новая заявка также нарушает правила конкурса", - заявили организаторы конкурса.

Поскольку Беларусь не смогла подать одобренную заявку в указанные сроки, она уже не сможет участвовать в песенном конкурсе в мае.

В начале марта стало известно, что "Евровидение-2021" пройдет с живыми выступлениями и зрителями от делегаций.

Источник: TK.Media