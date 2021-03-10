Берлин принял к сведению заявление Зеленского по нормандскому формату

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла во внимание заявление президента Украины Владимира Зеленского, который выразил готовность провести встречи отдельно с каждым из лидеров нормандской четверки, в случае, если будет затягиваться проведение совместной встречи лидеров стран в нормандском формате.

"Правительство ФРГ приняло к сведению заявления украинского президента. Канцлер (Ангела Меркель) находится в регулярном контакте с президентом Зеленским и другими участниками "нормандского формата", - заявили в кабмине ФРГ, пишет ТАСС.

При этом представитель немецкого правительства отказался назвать, когда может быть встреча нормандской четверки или двухсторонняя встреча Зеленского с Меркель, отметив, что "своевременно проинформирует" об этом.

Накануне, президент Владимир Зеленский заявил о подготовке к нормандскому саммиту (Германия, Франция, Украина, РФ). В случае, если лидеры не смогут собраться на саммит, глава государства выразил готовность встретиться лично с каждым.