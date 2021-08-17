Безос буде судитися з NASA через контракт з Ілоном Маском

Компанія Blue Origin американського мільярдера Джеффа Безоса подає до суду на NASA через 2,9-мільярдний контракт, укладений з компанією Ілона Маска щодо висадження місії на Місяць.

Про це повідомляє BBC.

Blue Origin назвала угоду "несправедливою", заявивши про "фундаментальні проблеми". Суперечка виникла через рішення NASA укласти угоду не з двома, а з однією компанією.

У компанії Безоса ще раз підкреслили на необхідності послуг обох компаній щодо забезпечення доставки астронавтів на поверхню Місяця у 2024 році.

Також Blue Origin звинуватила NASA у "незаконній і неналежній оцінці" її пропозицій у ході тендеру. Водночас перегляд результатів "відновить справедливість, створить конкуренцію і забезпечить безпечне повернення Америки на Місяць".

Раніше в NASA зізналися, що поточний бюджет агентства не може дозволити їм обрати дві компанії. Конгрес виділив їм тільки 850 мільйонів доларів на 3,3- міяльярдний проект.

В липні Безос запропонував покрити до 2 мільярдів доларів витрат NASA в обмін на перегляд контракту, але отримав відмову.

NASA має відповісти на судовий позов Blue Origin до 12 жовтня. У SpaceX Ілона Маска вчинок Безоса поки не коментують.

У рамках своєї програми NASA сподівається уперше з 1972 року повернути американських астронавтів на Місяць. За матеріалами УНІАН.