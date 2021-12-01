Безпечна Європа неможлива без демократичної безпечної України – Туск

Президент Європейської народної партії, президент Європейської Ради у 2014-19 роках Дональд Туск переконаний, що безпечна Європа неможлива без демократичної безпечної України.

Про це Туск заявив у виступі на Київському безпековому форумі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Президент ЄНП відзначив, що європейські устремління України є цілком виправданими, оскільки українці демонструють переконливі свідчення готовності боронити європейських цінностей, кордони своєї країни і ЄС.

«Ніхто більше, ніж ви, не посвятить себе обороні території, будівництву європейської оборонної здатності України. Не сумнівайтесь, наш шлях так само був важкий, ми так само мали ворогів і друзів… Україна входить до європейської сім’ї народів. Це - поза сумнівом, і це відповідає інтересам усієї європейської спільнотиї... Я вже казав у Верховній Раді (19 лютого 2019 року - ред.), що не буде безпечного ЄС без демократичної безпечної України", - сказав Туск.

Він зазначив, що десятки тисяч європейців є союзниками, друзями і прихильниками України.

«І всі ми сподіваємося, що Україна стане членом ЄС. Ми будемо працювати над цим і мріяти, що одного дня це здійсниться», - зазначив Туск.

За його словами, коли у 2009 році Польща за підтримки Швеції ініціювала створення Східного партнерства, дехто також запитував, «навіщо ви це робите».

«Але подивіться, скільки нам відтоді вдалося зробити. Ви маєте багато друзів. Це можна використати на свою користь так, як тільки ви це вмієте робити», - вважає експрезидент Євроради.