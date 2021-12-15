Білий дім назвав основну тему переговорів помічниці Блінкена з керівництвом РФ

Помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії доктор Карен Донфрід на зустрічах у Москві наголошує на неприпустимості військової ескалації біля кордонів України.

Про це повідомила під час пресбрифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Карен Донфрід перебуває в Москві, де зустрічається з російським керівництвом, аби висловити наше занепокоєння у зв’язку із силовою ескалацією РФ поблизу України», - зазначила речниця адміністрації Байдена.

Вона додала, що помічниця держсекретаря США на переговорах із представниками російської влади підкреслює готовність Вашингтона до вирішення конфлікту на сході України.

Речниця Білого дому нагадала, до напередодні Донфрід на зустрічах із керівництвом України підтвердила відданість США її суверенітету, територіальній цілісності, а також «обговорила шляхи просування вперед».

Псакі підкреслила, що візити Донфрід до України й РФ, а також інші зусилля США мають на меті збереження дипломатичного підходу, який має привести до деескалації в регіоні.

Помічниця держсекретаря США Карен Донфрід після візитів до Києва і Москви планує відвідати Брюссель. Упродовж 15-16 грудня вона проведе консультації із союзниками по НАТО та партнерами по ЄС.