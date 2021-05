Білорусь несе повну відповідальність за безпеку пасажирів затриманого у Мінську літака - Боррель

Примусове приземлення у Мінську рейсового літака компанії Ryanair, що виконував переліт Афіни-Вільнюс, є абсолютно неприйнятним, і в цих умовах влада Білорусі несе повну відповідальність за безпеку літака та всіх його пасажирів.

Як повідомляє Укрінформ, про це у Tвіттері написав Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Уважно слідкуємо за розвитком подій навколо сьогоднішнього рейсу @Ryanair з Афін до Вільнюса, який був змушений приземлитися у Мінську через ймовірні загрози безпеці. Це є повністю неприпустимим. Ми покладаємо на владу Білорусі відповідальність за безпеку всіх пасажирів і літака. ВСІ (виділено в оригіналі - ред.) пасажири мають отримати можливість продовжити подорож негайно", - написав Боррель.

Closely following developments around today's @Ryanair flight from Athens to Vilnius, which was forced to land in Minsk over an alleged security threat.

This is totally inadmissible. (1/2) - Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 23, 2021

Як повідомляв Укрінформ, у Національному аеропорту Мінська сьогодні позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни- Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту.

За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач. На момент отримання повідомлення цивільний літак знаходився поблизу кордону з Литвою, однак для екстреної посадки він попрямував до Мінська. При цьому, екіпаж літака нічого не пояснив пасажирам.

У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича, що висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів президента Білорусі у серпні минулого року.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які знаходилися на борту цього рейсу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала "повністю неприйнятною" примусову посадку білоруською владою в аеропорті Мінська рейсового літака компанії Ryanair.

Голова Європейської ради Шарль Мішель закликав звільнити усіх пасажирів літака, що вимушено приземлився сьогодні у Мінську, прямуючи до Вільнюсу.

На затримання білоруського опозиційного журналіста також відреагували уряди кількох європейських держав. За матеріалами Укрінформ.