Білорусь почала раптову перевірку бойової готовності армії

У Білорусі в понеділок, 25 січня, раптово почалася комплексна перевірка бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Міноборони Білорусі.

"Основною метою заходів, що проводяться, є перевірка і підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності та здатності з'єднань і військових частин виконувати свої завдання за призначенням в сучасних умовах", - зазначили у відомстві.

У міністерстві також додали, що дії військ пройдуть практично на всіх полігонах Збройних Сил та окремих ділянках місцевості.

"З огляду на специфіку виконуваних завдань, військам належить діяти в різних умовах - долати водні перешкоди, відпрацьовувати навчально-бойові завдання вдень і вночі, як у лісових масивах, так і в населених пунктах", - заявили в Міноборони.

Відзначається, що завершити цю перевірку планується проведенням контрольних занять і тактичних навчань з бойовою стрільбою різного рівня.

У Білорусі з серпня 2020 тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

В ООН закликали білоруську владу дотримуватися міжнародних зобов'язань і звільнити всіх журналістів та інших, кого незаконно затримали за використання ними права на свободу поглядів, організацію та участь у мирних зібраннях.